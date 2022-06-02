«Рейнджерс» впервые повели в серии в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

Таким образом, «Нью-Йорк» впервые повел в серии в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ — 1-0. Ранее они проигрывали или играли вничью, а исход серии решали в последней игре.

В 1/8 финала «синерубашечники» победили «Питтсбург» (4-3), а в 1/4 финала — «Каролину» (4-3).

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.