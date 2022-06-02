Гол и голевая передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу»

«Рейнджерс» выиграли у «Тампы» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 6:2. Игра прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. В составе «Лайтнинг» голевую передачу сделал Михаил Сергачев.

Второй матч в серии состоится 4 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).

Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).

2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0.