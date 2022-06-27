Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о значимости победы «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (4:2) для российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Для всех игроков победа в Кубке Стэнли — это мечта. Теперь она исполнилась для Ничушкина. Когда человек начинает играть в хоккей, он всегда думает о том, как поднимет Кубок Стэнли над головой. Конечно, олимпийская медаль и мировое чемпионство — это, безусловно, важные победы. Но Кубок Стэнли — это что-то особенное и важное для каждого хоккеиста. Все российские игроки мечтают об этом», — сказал Фазель «СЭ».

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.