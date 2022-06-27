Новый чемпион — благо для НХЛ. Гегемония «Тампы» могла стать проблемой для лиги
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.
Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).
Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).
27 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 2-4
Стабильность в определении победителей не красит ни один турнир. Нейтральных болельщиков манят интрига и непредсказуемость. Величие «Тампы», выигравшей два Кубка Стэнли подряд, восхищало. Но оставались и те, кому гегемония «Лайтнинг» поднадоела. «Колорадо» — не только вернул трофей в Денвер спустя 21 год, но и остановил машиноподобную команду Джона Купера, которая взяла в плей-офф 11 серий подряд. «Тампа» зацепилась за финал, но ненадолго — и только для того, чтобы завершить сезон на родном льду.
Сказка «Колорадо» написана красиво, несмотря на то, что чемпионство не удалось оформить дома. «Эвеланш» справились с задачей со второй попытки, позволив «Лайтнинг» продлить серию до шести матчей. НХЛ встречает нового чемпиона. Лига входит в эпоху денверского внедорожника, который не заметил преград на пути к кубку. Как долго она продлится, покажет следующий сезон. Пока же банда Нэйтана Маккиннона празднует долгожданное чемпионство.
Гегемония в хоккее не соотносится с застоем. Правда, подобный турнирный расклад нередко воспринимается негативно. За стабильностью и вытекающей предсказуемостью кроется падение интереса. Незначительное, если это касается НХЛ, но снижение. Скептикам не так важно, какой путь прошел чемпион, какие попались соперники и с какими сложностями столкнулся. «Тампа», к примеру, взяла первый Кубок Стэнли в постковидном плей-офф, который доигрывали в «пузыре». А через год подарила сумасшедший семиматчевый триллер в полуфинале с «Айлендерс». Думаю, логично назвать его скрытым финалом.
Оформить третье чемпионство и стать полноценной командой-династией «Лайтнинг» не позволили резвые парни из Денвера. «Тампа» осталась доминатором, но не гегемоном. Три финала за три года — солидное достижение, которое будут вспоминать долгие годы. Символично, что два предыдущих финалиста — «Даллас» и «Монреаль» — оставалась без плей-офф в следующих после золотой серии сезонах. «Тампа» же держалась в элите — и сомневаюсь, что детище Купера пикирует через год подобно тем же «Айлендерс», пролетевшим мимо кубковой восьмерки в сезоне-2021/22.
Здравые рассуждения надо отделять от унылых и завистливых причитаний. Конечно, «Лайтнинг» многим надоели. Не только из-за двух кубков и трех финалов подряд. «Тампе» нередко фартило в ключевые моменты так, что команду называли главными везунчиками плей-офф. Но не забывайте, какой ценой и какими усилиями «Болтс» добивались собственного величия и фарта. «Колорадо» прошел сопоставимый путь. Сравнения с экс-чемпионом уместны. От «Эвеланш» ждали кубка последние два-три сезона, но второй раунд до текущего плей-офф оставался потолком.
Новый чемпион — позитивный тренд и несомненное благо для стремящейся к развитию лиги. Это касается не только спортивной части, но и маркетинга, и захвата новых рынков. Денвер — хоккейный город, но после триумфа «Колорадо» интерес к шайбе возрастет. НХЛ, как и любому престижному соревнованию, необходимы новые локальные взрывы любви. Лига не обделена внимание зрителей, но следить за тем, как «Тампа» три года подряд разливает летом пенный напиток, — скучно. Если вы, конечно, не болельщики «Лайтнинг». Конкурентная НХЛ заслужила новых героев, новых историй и новых кумиров.
Чемпионство «Лавин» — заслуга руководящего состава. Джо Сакику и Джареду Беднару понадобилось шесть сезонов, чтобы воспитать золотую команду, способную скинуть с престола «Тампу». Беднар не попадал с «Эвеланш» в плей-офф, вылетал в первом и втором раундах, но боссы клуба доверились продвигающему атакующую систему тренеру. Спустя шесть лет коуч отблагодарил руководство. При Беднаре выросли в суперзвезд Маккиннон и Кэйл Макар, получивший «Конн Смайт Трофи». Преобразился стагнировавший в «Далласе» Валерий Ничушкин — настоящий джокер «Эвс» в плей-офф. Обрел себя идеальный злодей Назем Кадри. А золотой гол сезона забил выменянный в дедлайн из «Монреаля» Арттури Лехконен.
Чемпионство «Колорадо» способно зажечь лигу комбинационным и драйвовым хоккеем. Тренды в спорте задают сильнейшие. Сколько за последние годы мы слышали комплиментов в адрес «Тампы»? Не меньше лестных слов заслужили и «Лавины», которые добрались до статуса лучшей команды планеты. «Эвеланш» ломали шаблоны, переворачивали матчи, серии — вот и решающая игра финала не стала исключением. Кубок Стэнли справедливо переезжает в Денвер. Ликуй, «Колорадо» — вы заслужили чемпионство, как никто другой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72