Новый чемпион — благо для НХЛ. Гегемония «Тампы» могла стать проблемой для лиги

«Эвеланш» свергли поднадоевшую гегемонию «Тампы».

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.

Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).

Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).

27 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-4

Стабильность в определении победителей не красит ни один турнир. Нейтральных болельщиков манят интрига и непредсказуемость. Величие «Тампы», выигравшей два Кубка Стэнли подряд, восхищало. Но оставались и те, кому гегемония «Лайтнинг» поднадоела. «Колорадо» — не только вернул трофей в Денвер спустя 21 год, но и остановил машиноподобную команду Джона Купера, которая взяла в плей-офф 11 серий подряд. «Тампа» зацепилась за финал, но ненадолго — и только для того, чтобы завершить сезон на родном льду.

Сказка «Колорадо» написана красиво, несмотря на то, что чемпионство не удалось оформить дома. «Эвеланш» справились с задачей со второй попытки, позволив «Лайтнинг» продлить серию до шести матчей. НХЛ встречает нового чемпиона. Лига входит в эпоху денверского внедорожника, который не заметил преград на пути к кубку. Как долго она продлится, покажет следующий сезон. Пока же банда Нэйтана Маккиннона празднует долгожданное чемпионство.

Гегемония в хоккее не соотносится с застоем. Правда, подобный турнирный расклад нередко воспринимается негативно. За стабильностью и вытекающей предсказуемостью кроется падение интереса. Незначительное, если это касается НХЛ, но снижение. Скептикам не так важно, какой путь прошел чемпион, какие попались соперники и с какими сложностями столкнулся. «Тампа», к примеру, взяла первый Кубок Стэнли в постковидном плей-офф, который доигрывали в «пузыре». А через год подарила сумасшедший семиматчевый триллер в полуфинале с «Айлендерс». Думаю, логично назвать его скрытым финалом.

Оформить третье чемпионство и стать полноценной командой-династией «Лайтнинг» не позволили резвые парни из Денвера. «Тампа» осталась доминатором, но не гегемоном. Три финала за три года — солидное достижение, которое будут вспоминать долгие годы. Символично, что два предыдущих финалиста — «Даллас» и «Монреаль» — оставалась без плей-офф в следующих после золотой серии сезонах. «Тампа» же держалась в элите — и сомневаюсь, что детище Купера пикирует через год подобно тем же «Айлендерс», пролетевшим мимо кубковой восьмерки в сезоне-2021/22.

Здравые рассуждения надо отделять от унылых и завистливых причитаний. Конечно, «Лайтнинг» многим надоели. Не только из-за двух кубков и трех финалов подряд. «Тампе» нередко фартило в ключевые моменты так, что команду называли главными везунчиками плей-офф. Но не забывайте, какой ценой и какими усилиями «Болтс» добивались собственного величия и фарта. «Колорадо» прошел сопоставимый путь. Сравнения с экс-чемпионом уместны. От «Эвеланш» ждали кубка последние два-три сезона, но второй раунд до текущего плей-офф оставался потолком.

Новый чемпион — позитивный тренд и несомненное благо для стремящейся к развитию лиги. Это касается не только спортивной части, но и маркетинга, и захвата новых рынков. Денвер — хоккейный город, но после триумфа «Колорадо» интерес к шайбе возрастет. НХЛ, как и любому престижному соревнованию, необходимы новые локальные взрывы любви. Лига не обделена внимание зрителей, но следить за тем, как «Тампа» три года подряд разливает летом пенный напиток, — скучно. Если вы, конечно, не болельщики «Лайтнинг». Конкурентная НХЛ заслужила новых героев, новых историй и новых кумиров.

Чемпионство «Лавин» — заслуга руководящего состава. Джо Сакику и Джареду Беднару понадобилось шесть сезонов, чтобы воспитать золотую команду, способную скинуть с престола «Тампу». Беднар не попадал с «Эвеланш» в плей-офф, вылетал в первом и втором раундах, но боссы клуба доверились продвигающему атакующую систему тренеру. Спустя шесть лет коуч отблагодарил руководство. При Беднаре выросли в суперзвезд Маккиннон и Кэйл Макар, получивший «Конн Смайт Трофи». Преобразился стагнировавший в «Далласе» Валерий Ничушкин — настоящий джокер «Эвс» в плей-офф. Обрел себя идеальный злодей Назем Кадри. А золотой гол сезона забил выменянный в дедлайн из «Монреаля» Арттури Лехконен.

Чемпионство «Колорадо» способно зажечь лигу комбинационным и драйвовым хоккеем. Тренды в спорте задают сильнейшие. Сколько за последние годы мы слышали комплиментов в адрес «Тампы»? Не меньше лестных слов заслужили и «Лавины», которые добрались до статуса лучшей команды планеты. «Эвеланш» ломали шаблоны, переворачивали матчи, серии — вот и решающая игра финала не стала исключением. Кубок Стэнли справедливо переезжает в Денвер. Ликуй, «Колорадо» — вы заслужили чемпионство, как никто другой.