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Сегодня, 06:30

Новый чемпион — благо для НХЛ. Гегемония «Тампы» могла стать проблемой для лиги

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо» празднуют победу в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports
«Эвеланш» свергли поднадоевшую гегемонию «Тампы».

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.
Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).
Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).
27 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 2-4

Стабильность в определении победителей не красит ни один турнир. Нейтральных болельщиков манят интрига и непредсказуемость. Величие «Тампы», выигравшей два Кубка Стэнли подряд, восхищало. Но оставались и те, кому гегемония «Лайтнинг» поднадоела. «Колорадо» — не только вернул трофей в Денвер спустя 21 год, но и остановил машиноподобную команду Джона Купера, которая взяла в плей-офф 11 серий подряд. «Тампа» зацепилась за финал, но ненадолго — и только для того, чтобы завершить сезон на родном льду.

Хоккеисты &laquo;Колорадо&raquo; празднуют заброшенную шайбу. «Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер

Сказка «Колорадо» написана красиво, несмотря на то, что чемпионство не удалось оформить дома. «Эвеланш» справились с задачей со второй попытки, позволив «Лайтнинг» продлить серию до шести матчей. НХЛ встречает нового чемпиона. Лига входит в эпоху денверского внедорожника, который не заметил преград на пути к кубку. Как долго она продлится, покажет следующий сезон. Пока же банда Нэйтана Маккиннона празднует долгожданное чемпионство.

Гегемония в хоккее не соотносится с застоем. Правда, подобный турнирный расклад нередко воспринимается негативно. За стабильностью и вытекающей предсказуемостью кроется падение интереса. Незначительное, если это касается НХЛ, но снижение. Скептикам не так важно, какой путь прошел чемпион, какие попались соперники и с какими сложностями столкнулся. «Тампа», к примеру, взяла первый Кубок Стэнли в постковидном плей-офф, который доигрывали в «пузыре». А через год подарила сумасшедший семиматчевый триллер в полуфинале с «Айлендерс». Думаю, логично назвать его скрытым финалом.

Оформить третье чемпионство и стать полноценной командой-династией «Лайтнинг» не позволили резвые парни из Денвера. «Тампа» осталась доминатором, но не гегемоном. Три финала за три года — солидное достижение, которое будут вспоминать долгие годы. Символично, что два предыдущих финалиста — «Даллас» и «Монреаль» — оставалась без плей-офф в следующих после золотой серии сезонах. «Тампа» же держалась в элите — и сомневаюсь, что детище Купера пикирует через год подобно тем же «Айлендерс», пролетевшим мимо кубковой восьмерки в сезоне-2021/22.

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Здравые рассуждения надо отделять от унылых и завистливых причитаний. Конечно, «Лайтнинг» многим надоели. Не только из-за двух кубков и трех финалов подряд. «Тампе» нередко фартило в ключевые моменты так, что команду называли главными везунчиками плей-офф. Но не забывайте, какой ценой и какими усилиями «Болтс» добивались собственного величия и фарта. «Колорадо» прошел сопоставимый путь. Сравнения с экс-чемпионом уместны. От «Эвеланш» ждали кубка последние два-три сезона, но второй раунд до текущего плей-офф оставался потолком.

Новый чемпион — позитивный тренд и несомненное благо для стремящейся к развитию лиги. Это касается не только спортивной части, но и маркетинга, и захвата новых рынков. Денвер — хоккейный город, но после триумфа «Колорадо» интерес к шайбе возрастет. НХЛ, как и любому престижному соревнованию, необходимы новые локальные взрывы любви. Лига не обделена внимание зрителей, но следить за тем, как «Тампа» три года подряд разливает летом пенный напиток, — скучно. Если вы, конечно, не болельщики «Лайтнинг». Конкурентная НХЛ заслужила новых героев, новых историй и новых кумиров.

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Чемпионство «Лавин» — заслуга руководящего состава. Джо Сакику и Джареду Беднару понадобилось шесть сезонов, чтобы воспитать золотую команду, способную скинуть с престола «Тампу». Беднар не попадал с «Эвеланш» в плей-офф, вылетал в первом и втором раундах, но боссы клуба доверились продвигающему атакующую систему тренеру. Спустя шесть лет коуч отблагодарил руководство. При Беднаре выросли в суперзвезд Маккиннон и Кэйл Макар, получивший «Конн Смайт Трофи». Преобразился стагнировавший в «Далласе» Валерий Ничушкин — настоящий джокер «Эвс» в плей-офф. Обрел себя идеальный злодей Назем Кадри. А золотой гол сезона забил выменянный в дедлайн из «Монреаля» Арттури Лехконен.

Чемпионство «Колорадо» способно зажечь лигу комбинационным и драйвовым хоккеем. Тренды в спорте задают сильнейшие. Сколько за последние годы мы слышали комплиментов в адрес «Тампы»? Не меньше лестных слов заслужили и «Лавины», которые добрались до статуса лучшей команды планеты. «Эвеланш» ломали шаблоны, переворачивали матчи, серии — вот и решающая игра финала не стала исключением. Кубок Стэнли справедливо переезжает в Денвер. Ликуй, «Колорадо» — вы заслужили чемпионство, как никто другой.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
9
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«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
7.06
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23.06
25.06
27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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