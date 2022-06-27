Защитник «Колорадо» Макар: «В детстве мечтал увидеть фотографию, на которой я изображен с Кубком Стэнли»

Защитник «Колорадо» Кейл Макар заявил, что исполнил мечту детства, выиграв Кубок Стэнли.

«Я просто смотрю на всех игроков «Колорадо» и горжусь ими, — цитирует Макара сайт НХЛ. — Многие из них уже долго играют в «Колорадо» и испытали здесь много взлетов и падений. В детстве я всегда мечтал увидеть у себя на стене фотографию, на которой я изображен с Кубком Стэнли как победитель. В данный момент я думаю о тех людях, кто привел меня к этому».

Макар был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ. 23-летний канадец в плей-офф провел 20 матчей, в которых набрал 29 (8+21) очков.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Для «Эвеланш» это третий трофей в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 1996 и 2001 годах.