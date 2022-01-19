Регулярный чемпионат НХЛ завершится 29 апреля. Лига не стала переносить изначальную дату

Национальная хоккейная лига назвала новые даты 98 матчей, которые были перенесены ранее. Также еще 23 встречи были перенесены на новые даты, информирует пресс-служба лиги.

При этом регулярный чемпионат завершится 29 апреля. Лига не стала менять изначальную дату, которая была утверждена до старта сезона.

The @NHL announces a comprehensive update to the 2021-22 regular-season schedule. All teams will complete the full season by original April 29 closing date.



Full details: https://t.co/TCWYALt2aj pic.twitter.com/f33KcmEBYZ — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 19, 2022

Напомним, что ранее НХЛ не отпустила игроков на Олимпийские игры в Пекин из-за большого количества отмененных матчей.