Регулярный чемпионат НХЛ завершится 29 апреля. Лига не стала переносить изначальную дату
Национальная хоккейная лига назвала новые даты 98 матчей, которые были перенесены ранее. Также еще 23 встречи были перенесены на новые даты, информирует пресс-служба лиги.
При этом регулярный чемпионат завершится 29 апреля. Лига не стала менять изначальную дату, которая была утверждена до старта сезона.
Напомним, что ранее НХЛ не отпустила игроков на Олимпийские игры в Пекин из-за большого количества отмененных матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|2
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
Результаты / календарь
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24.01
25.01
|20.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|20.01
|03:30
|
Рейнджерс – Торонто
|- : -
|20.01
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08
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