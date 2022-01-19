«Детройт» забрал с драфта отказов форварда «Тампы»

«Детройт» забрал с драфта отказов форварда «Тампы» Джемела Смита, сообщает сайт клуба.

27-летний Смит в июле 2021 года заключил с «Тампой» двусторонний контракт на 2 сезона с зарплатой на уровне НХЛ — 750 тысяч долларов.

Отметим, что за «Детройт» уже выступает младший брат новичка «Ред Уингз» — Дживани Смит.