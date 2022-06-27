Третьяк: «Приятно, что Ничушкин нашел свое место! Очень рад за него»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1, 4-2 в серии).

«Матчи были очень напряженные и интересные, — сказал Третьяк «СЭ». — Действительно два достойных финалиста. «Колорадо» весь сезон шел лидером своей конференции. Команда показывала очень убедительный хоккей. Приятно, что Ничушкин нашел свое место. В прошлом году был определенный спад. 19 матчей без шайб, его критиковали. Я очень рад за него. Поздравляю его и всю команду с этой победой! Ничушкин представляет российский хоккей. Очень достойная игра. Все получили удовольствие от этой игры».

«Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.