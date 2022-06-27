Люк Ричардсон стал новым главным тренером «Чикаго»

Люк Ричарсдон стал новым главным тренером клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс», сообщает официальный сайт команды.

С 2018 года Ричардсон входил в тренерский штаб «Монреаля». Представители «Чикаго» ранее получили разрешение на переговоры с 53-летним тренером, и они прошли успешно.

В ноябре 2021 года клуб уволил главного тренера Джереми Коллитона, и до конца сезона его обязанности исполнял Дерек Кинг.

В прошедшем сезон «Чикаго» не попал в плей-офф, заняв седьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 68 очков в 82 матчах.