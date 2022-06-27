Третьяк: «Предела совершенствования нет! Ничушкин вошел во вкус, хочет побеждать еще»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о значимости победы «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (4:2) для российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Кубок Стэнли важнее, чем Олимпиада и чемпионат мира? Смотря для кого. Для меня — все значимо. Каждый турнир выиграть тяжело, — сказал Третьяк «СЭ». — Победа в любом турнире подобного уровня — достойна уважения. Олимпийский чемпион — и в Африке олимпийский чемпион. А Кубок Стэнли в Африке не знают. Олимпийский чемпион — это главная медаль для спортсмена во всех видах спорта. Мы понимаем, что победа в НХЛ — это топ. Это нельзя отрицать. Но в Уганде никто не знает о Кубке Стэнли. Не умаляя достоинств, в НХЛ играют лучшие хоккеисты мира. Для меня каждые соревнования уникальны».

Также Третьяк считает, что Ничушкин захочет еще побеждать.

«Пик карьеры Ничушкина? Предела для спортсменов нет. Ягр играл до 50 лет. Все зависит от физического состояния, от желания, от возможностей. Нет пределу совершенствования. Тем более что Ничушкин вошел во вкус. Наверняка, он еще хочет побеждать», — добавил Третьяк.

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.