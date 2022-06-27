«Колорадо» обыграл «Тампу» и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли

«Колорадо» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 2:1.

На шайбу Стивена Стэмкоса «Эвеланш» ответили точными бросками Натана Маккиннона и Арттури Лехконена. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков, форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «+1». У форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина «+1».

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Колорадо», который стал обладателем Кубка Стэнли-2022. «Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.

НХЛ

Плей-офф

Финал

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Стэмкос — 11 (Палат), 3:48 — 1:0. Маккиннон — 13 (Байрам, Ландескуг), 21:54 — 1:1. Лехконен — 8 (Маккиннон, Мэнсон), 32:28 — 1:2.

Вратари: Василевский (57:53) — Кемпер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (10+9+4) — 30 (8+13+9).

Наши: Кучеров (21.31/2/+1), Сергачев (23.34/0/0) — Ничушкин (22.34/4/+1).

27 июня. Тампа. Amalie Arena.