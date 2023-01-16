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Сегодня, 17:07

Тарпищев: «Овечкина нельзя сравнивать с Месси и Марадоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Александра Овечкина нельзя с великими футболистами.

— Можно ли Кафельникова, Медведева, Сафина сравнить с Месси или Марадоной?

— Смешное сравнение. Каждый король существует в своем виде спорта. В футбол играют миллиарды людей. В имиджевом плане футболист всегда будет самым популярным спортсменом мира. Вот мы часто говорим про Овечкина, но его тоже нельзя сравнивать. В футбол играет весь мир, а в хоккей — лишь несколько стран.

Для меня номер один — Пеле, на втором месте — Месси. Многие отмечают Марадону, но, по моему мнению, есть два самых великих футболиста в истории, — сказал Тарпищев.

В 2022 году Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, а также побил несколько рекордов лиги. Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан ФИФА лучшим игроком турнира, — заявил Тарпищев Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarpishev-ovechkina-nelzya-sravnivat-s-messi-i-maradonoi-v-khokkei-igrayut-lish-neskolko-stran-220215/
Александр Овечкин
Шамиль Тарпищев
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4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
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2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
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