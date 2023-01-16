Тарпищев: «Овечкина нельзя сравнивать с Месси и Марадоной»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Александра Овечкина нельзя с великими футболистами.

— Можно ли Кафельникова, Медведева, Сафина сравнить с Месси или Марадоной?

— Смешное сравнение. Каждый король существует в своем виде спорта. В футбол играют миллиарды людей. В имиджевом плане футболист всегда будет самым популярным спортсменом мира. Вот мы часто говорим про Овечкина, но его тоже нельзя сравнивать. В футбол играет весь мир, а в хоккей — лишь несколько стран.

Для меня номер один — Пеле, на втором месте — Месси. Многие отмечают Марадону, но, по моему мнению, есть два самых великих футболиста в истории, — сказал Тарпищев.

В 2022 году Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, а также побил несколько рекордов лиги. Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан ФИФА лучшим игроком турнира, — заявил Тарпищев Metaratings.ru.