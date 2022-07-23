Американский политик Брайтбилл рада, что защитник «Тампы» Сергачев не возвращался в Россию в межсезонье

Американский политик и член демократической партии Кэтрин Брайтбилл заявила, что рада решению защитника «Тампы» Михаила Сергачева не возвращаться в Россию в межсезонье.

«Рада, что Сергачев не возвращался в Россию. Он комментировал задержание Федотова. Поэтому поездка домой на лето не казалась уже такой безопасной», — цитирует РИА «Новости» Брайтбилл со ссылкой на Twitter.

13 июля агент 24-летнего россиянина заявил, что его клиент подписал новый контракт с «Тампой».

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов в 23 играх.