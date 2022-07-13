Сергачев подписал 8-летний контракт с «Тампой» почти на 70 миллионов долларов

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев подписал новый контракт с клубом, сообщил агент хоккеиста в соцсетях.

По данным Sportsnet, 24-летний россиянин получит 68 миллионов долларов за 8 лет — по 8,5 миллиона в год. Соглашение начнет действовать с сезона-2023/24.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

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