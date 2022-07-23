Мэттью Ткачак будет получать во «Флориде» 1 миллион евро в год в качестве зарплаты. Все остальные деньги он получит в качестве бонуса

Нападающий Мэттью Ткачак заключил новый контракт с «Флоридой» на 8 лет. По условиям соглашения форвард получит 76 миллионов долларов.

Стали известны некоторые подробности его контракта. Зарплата хоккеиста будет составлять 1 миллион долларов за сезон. Остальную сумму — 68 миллионов — он получит в качестве бонусов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (62+42) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.

23 июля нападающий в результате обмена перешел во «Флориду».