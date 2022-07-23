Защитник Бутчер продолжит карьеру в «Далласе»

Защитник Уилл Бутчер продолжит карьеру в «Далласе». Он подписал контракт на один год, сообщает TSN.

Зарплата 27-летнего хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне американец выступал за «Баффало» и набрал 8 (2+6) при полезности «минус 10» в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

До этого Бутчер играл за «Нью-Джерси». В своем дебютном сезоне-2017/18 в НХЛ он записал на свой счет 44 (5+39) результативных балла в 81 игре.