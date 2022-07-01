Полицейский не узнал защитника «Колорадо» Байрама и не хотел пускать его обратно на чемпионский автобус

В Денвере прошел чемпионский парад «Колорадо» после победы в Кубке Стэнли.

Во время парада произошел курьезный момент: защитник «Эвеланш» Боуэн Байрам вышел из автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками, однако полицейский, отвечающий за безопасность на мероприятии, не узнал хоккеиста и не разрешил ему вернуться в автобус. После небольших разберательств Байрам все-таки вернулся к команде.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.