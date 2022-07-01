«Колорадо» провел чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли

«Колорадо» в Денвере провел чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли.

После парада на трибуне с торжественными словами выступили мэр Денвера Майкл Б. Хэнкок, губернатор штата Колорадо Джаред Полис и генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик. На чемпионский парад пришли тысячи болельщиков команды.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.