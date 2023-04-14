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«Питтсбург» объявил об увольнении президента по хоккейным операциям и генменеджера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Питтсбург» освободил от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора, сообщается на сайт клуба.

Поиск нового руководства по хоккейным операциям начнется немедленно. Во время этого периода обязанности по управлению хоккейными операциями будут распределены между нынешним директором Алеком Шоллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям «Уилкз-Барре/Скрэнтон» (клуб АХЛ) Эриком Хизли и аналитиком Энди Сосье. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан также будет помогать во время переходного периода.

«Мы благодарны Брайану, Рону и Крису за их вклад в организацию в течение последних двух сезонов, но мы считаем, что команде будет полезно новое руководство хоккейными операциями. Хотя этот сезон был разочаровывающим, мы верим в нашу основную группу игроков, и наша цель — бороться за Кубок Стэнли — не изменилась», — приводит пресс-служба слова Джона Генри и Тома Вернера, представителей компании Fenway Sports Group.

«Питтсбург» не попал в плей-офф впервые с сезона-2005/06 — первого для форварда команды Сидни Кросби в НХЛ. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин дебютировал в североамериканской лиге через год — в сезоне-2006/07.

За это время клуб 4 раза доходил до финала Кубка Стэнли и трижды выиграл его (2009, 2016, 2017 годы).

Источник: ХК Питтсбург
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 81 25 56 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 81 41 40 89
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 47 35 108
2 Колорадо 81 50 31 107
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 81 42 39 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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