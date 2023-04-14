Плющев — о Капризове: «Его мастерство признают партнеры по команде и соперники»
Российский тренер Владимир Плющев высказался об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.
«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнеры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, против которых он играет», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
25-летний россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона в НХЛ в составе «дикарей» с 40 шайбами и более.
Всего в текущем сезоне НХЛ Капризов сыграл за «Уайлд» 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.
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|В
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|Каролина
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|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
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|81
|25
|56
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|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|81
|41
|40
|89
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|2
|Колорадо
|81
|50
|31
|107
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|81
|42
|39
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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|14.04
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Монреаль – Бостон
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|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
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Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
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|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
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Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
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Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
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Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
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Нэшвилл – Миннесота
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Даллас – Сент-Луис
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Колорадо – Виннипег
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Чикаго – Филадельфия
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|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
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Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
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Анахайм – Лос-Анджелес
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