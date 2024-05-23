ЦСКА ждет отделения КХЛ от ИИХФ, сколько получают легионеры «Магнитки». Инсайды «СЭ»

Традиционная рубрика отдела хоккея по четвергам.

Голубая мечта ЦСКА

ЦСКА, наверное, как никто другой ждет изменения закона РФ, по которому КХЛ будет абсолютно независимой структурой, которая не входит в состав ФХР. Дело в том, что клуб проводит перестройку и очень нацелен на игроков, кто по каким-то причинам играет в АХЛ и не может пробиться в НХЛ. Для того чтобы в армейский клуб приехал форвард Денис Гурьянов или, к примеру, вратарь Иван Просветов, красно-синим нужно будет оформлять на них трансферную карту. Но из-за дела Ивана Федотова Международная федерация хоккея наложила на ЦСКА запрет на проведение трансферов.

Но если КХЛ выйдет из системы ИИХФ и при этом сможет проводить официальные соревнования любого уровня? Не будем загружать лишней информацией, но раньше так было нельзя.

Если закон примут, то любой хоккеист из Европы или Северной Америки может выступать в КХЛ, и ему не понадобится никакой трансферной карты, которой шантажирует ИИХФ. Главным документом лиги будет меморандум о взаимном уважении контрактов с НХЛ, который будут очень тщательно соблюдать. ИИХФ в таком случае не сможет наложить запрет ни на какой трансфер. Что они сделают? Наложат санкции на нашу федерацию? Но с таким же успехом можно наложить штраф за нарушение, например, в легкой атлетике. Пригрозят дисквалификацией хоккеисту? Тоже не совсем понятно, на каком основании. Допустим, хоккеист решил прервать карьеру и год поработать на заправке. Это разве повод наказывать его? Единственное, что могут сделать в ИИХФ, — не допускать игроков, выступающих в КХЛ, на чемпионат мира или Олимпиаду. Однако тут уже вопрос национальных федераций, такое решение будет незаконным. Остается дождаться, когда закон вступит в силу.

Люк Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Подписания «Металлурга»

«Металлург» одним вечером осчастливил болельщиков тремя новостями о подписаниях легионеров. В «Магнитке» останутся защитник Робин Пресс и нападающий Люк Джонсон. Швед однозначно наиграл на повышение контракта. Без техничного защитника невозможно представить большинство «Металлурга». Ошибки в обороне викинг перекрывал помощью в атаке.

Размениваться такими игроками не стоит, поэтому неудивительно, что руководству «Магнитки» пришлось серьезно потратиться на зарплату Робина и предложить двухлетний контракт на 70 миллионов. Пресс хорошо знаком с главным тренером Андреем Разиным, поэтому клубу оставалось договориться только о сумме и сроке.

Хорошее соглашение получил Джонсон, хотя в атаке американец не великий помощник. В «Металлурге» решили, что только за классную игру на вбрасываниях и бойцовский характер иностранец заслужил контракт на 55 миллионов. В регулярке-2023/24 Люк набрал скромные 22 (12+10) очка за 64 матча, но теперь будет зарабатывать на 5 миллионов больше, например, Александра Кадейкина, который подписал контракт с «Трактором» на 50 миллионов.

Первым новичком-легионером стал Скотт Уилсон. Прошлый сезон канадец провел в «Витязе» и забросил 20 голов за 38 матчей. На Уилсона претендовали другие клубы, и «Магнитка», чтобы получить нападающего, предложила высокий контракт. По информации «СЭ», Уилсон получит по окладу 70 миллионов рублей в год. Справится ли канадец с новой ролью после «Витязя» — большой вопрос. Теперь Скотт — четвертый игрок «Металлурга» по зарплате после Пресса, Дениса Зернова и Никиты Михайлиса.

Артем Сергеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» нашло замену Миронову

Московское «Динамо» долго не объявляло новичков, но спортивный директор клуба Алексей Сопин предупреждал об этом. Впрочем, имена тех, кого собирается подписать «Динамо», мы знали давно.

Пожалуй, самое важное подписание — защитник Артем Сергеев. По сути, это прямая замена Андрею Миронову, но если сравнивать игру хоккеистов в последнем сезоне, то «Динамо» от этой перестановки только выиграло. Сергеев получит зарплату 50 миллионов рублей в год, а срок контракта составит три года. После подписания Сергеева топ-4 динамовской обороны выглядит очень мощно — Пыленков, Менелл и Ожиганов входят в число лучших защитников лиги.

Кирилл Адамчук — еще одно усиление защитной линии «Динамо», направленное на придание команде мощи. Адамчук любит играть «в тело», хорош в силовой борьбе, и это нивелирует его недостатки. В «Динамо» высоко оценили защитника, повысив ему зарплату по сравнению с «Ак Барсом» в два раза: по двухлетнему контракту он получит 35 миллионов рублей в год.

Артем Швец-Роговой пропустил почти три сезона из-за сложной травмы кисти — говорят, что он просто не мог сжать руку в кулак. Но форварду удалось восстановиться, и в «Динамо» решили дать шанс Артему. Швец-Роговой будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год, но в контракте игрока есть пункт, по которому клуб может расторгнуть с ним соглашение в случае рецидива старой травмы.

Артем Михеев провел в «Сибири», пожалуй, лучший свой сезон — двусторонний центр стал одним из лидеров новосибирцев. На него был большой спрос на рынке свободных агентов, но борьбу выиграло «Динамо». 29-летний форвард получит 25 миллионов рублей в год.