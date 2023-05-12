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Сегодня, 06:38

Пьетранджело дисквалифицирован на одну игру и пропустит пятый матч серии с «Эдмонтоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело дисквалифицирован на один матч по итогам четвертой игры второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (1:4).

33-летний канадец ударил клюшкой по лицу форварду «Ойлерз» Леону Драйзайтлю, который мог забросить шайбу в пустые ворота. Таким образом, защитник пропустит пятую встречу серии.

В текущем плей-офф на счету Пьетранджело 6 (0+6) очков в 9 матчах.

Алекс Пьетранджело
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
2 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
6. Сиэтл - Даллас
0 - 0
2 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 3
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
0 - 0
1 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
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12.05 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
12.05 04:30
Даллас – Сиэтл
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 18
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 17
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 11 16
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 13
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 12 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 6 1.80
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 3 1.89
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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