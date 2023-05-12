Пьетранджело дисквалифицирован на одну игру и пропустит пятый матч серии с «Эдмонтоном»

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело дисквалифицирован на один матч по итогам четвертой игры второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (1:4).

33-летний канадец ударил клюшкой по лицу форварду «Ойлерз» Леону Драйзайтлю, который мог забросить шайбу в пустые ворота. Таким образом, защитник пропустит пятую встречу серии.

В текущем плей-офф на счету Пьетранджело 6 (0+6) очков в 9 матчах.