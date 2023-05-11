Кубок Стэнли 12 мая: «Каролина» примет «Нью-Джерси», «Даллас» сыграет с «Сиэтлом»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Пятый матч

02.00 (мск). «Каролина» — «Нью-Джерси»

Счет в серии: 3-1.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Пятый матч

04.30. «Даллас» — «Сиэтл»

Счет в серии: 2-2.

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