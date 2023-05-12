Дадонов провел эффектный силовой прием в пятом матче серии с «Сиэтлом»

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«Даллас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Сиэтлом».

На 27-й минуте встречи форвард «Старз» Евгений Дадонов провел эффектный силовой прием на форварде «Кракен» Тае Картье.

На данный момент на счету Дадонова 8 (4+4) очков в 11 матчах плей-офф.