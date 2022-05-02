Панарин сможет сыграть в первом матче серии «Рейнджерс» против «Питтсбурга»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин 1 мая провел тренировку вместе с командой, сообщается на официальном сайте НХЛ.

30-летний россиянин пропустил две последние игры регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела. Форвард не играл в качестве меры предосторожности перед плей-офф и готов принять участие в первых матчах серии против «Питтсбурга».

Первый матч серии «Рейнджерс» — «Питтсбург» пройдет 4 мая и начнется в 2:00 мск.

В текущем сезоне Панарин провел 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков.