Панарин: «Не играет роли, что у «Питтсбурга» больше опыта в плей-офф»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».
«Я думаю, нам нужно делать все так же, как мы делали это весь год. Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции, например, ты сильно нервничаешь, бывают ошибки и все такое. Я думаю, что победители могут контролировать эмоции и делать все, что они делали раньше. Надеюсь, мы сможем это повторить. Я уверен, что мы справимся. У нас хорошая команда, все поддерживают друг друга. Сейчас все чувствуют себя хорошо. То, что у «Пингвинз» больше опыта в плей-офф, не играет роли», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Первый матч серии «Рейнджерс» — «Питтсбург» пройдет 4 мая и начнется в 2:00 мск.
В текущем сезоне Панарин провел 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|3.05
|02:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -