Панарин: «Не играет роли, что у «Питтсбурга» больше опыта в плей-офф»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

«Я думаю, нам нужно делать все так же, как мы делали это весь год. Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции, например, ты сильно нервничаешь, бывают ошибки и все такое. Я думаю, что победители могут контролировать эмоции и делать все, что они делали раньше. Надеюсь, мы сможем это повторить. Я уверен, что мы справимся. У нас хорошая команда, все поддерживают друг друга. Сейчас все чувствуют себя хорошо. То, что у «Пингвинз» больше опыта в плей-офф, не играет роли», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Первый матч серии «Рейнджерс» — «Питтсбург» пройдет 4 мая и начнется в 2:00 мск.

В текущем сезоне Панарин провел 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков.