The Athletic включил Федорова и Ларионова в число кандидатов на пост главного тренера «Детройта»

Американский спортивный ресурс The Athletic составил список из кандидатов на пост главного тренера «Детройта».

Среди предложенных кандидатов значится главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который выступал за «Красных Крыльев» в период с 1990 по 2003 год и является легендой клуба.

Еще одним из кандидатов на эту должность называется тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов, также выступавший за «Детройт» с 1995 по 2000 год и игравший вместе с Федоровым в знаменитой «Русской пятерке» Скотти Боумэна.

Как пишет The Athletic, «Детройт» не будет продлевать контракт с нынешним тренером Джеффом Блэшиллом. Под его руководством команда заняла 12-е место в регулярке и не вышла в плей-офф.

Напомним, что ЦСКА в первом же сезоне под руководством Федорова завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграв «Металлург» со счетом 4-3 в серии.