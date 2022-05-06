Панарин: «Сделали первый шаг в нужном направлении»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после второго матча первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (5:2) отметил, что доволен результатом.

«Это определенно хороший результат для нас. Мы сделали первый шаг в нужном направлении и будем продолжать следовать ему», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

30-летний россиянин в прошедшем матче набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии стал ничейный — 1-1. Следующий матч пройдет в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» 8 мая (начало — в 2:00 мск).