Каменский: «Панарин всем доказал, что он мастер. Он может решать большие задачи!»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на игру российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбург» (5:2).

«Артемий — очень талантливый игрок. Панарин всем доказал, что он мастер, может решать большие задачи в игре, помогать команде выигрывать. Это очень приятно. Думаю, что «Рейнджерс» созрела для больших дел. Там очень классные наши вратари и Артемий, который стал один из лидеров команды. По ходу сезона они демонстрировали стабильный хоккей», — сказал Каменский «СЭ».

6 мая в матче плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» 30-летний Панарин набрал 3 (1+2) очка и помог своему клубу сравнять счет в серии (1-1).