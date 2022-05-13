Палат стал вторым после Кучерова игроком, забросившим 40 шайб в плей-офф НХЛ за «Тампу»

«Тампа» играет с «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. После трех периодов счет — 3:3.

В составе «Лайтнинг» одну из шайб забросил нападающий Ондржей Палат. Для него этот гол стал 40-м в Кубке Стэнли.

Таким образом, Палат стал вторым игроком в «Тампы», который забросил 40 шайб в плей-офф НХЛ за карьеру. Ранее это сделал российский нападающий Никита Кучеров. Сейчас у него 46 голов в Кубке Стэнли.