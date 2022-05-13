Кучеров сравнял счет в шестом матче «Тампа» — «Торонто»

«Тампа» сравняла счет в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто». В середине третьего периода счет стал 3:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Кирилл Кучеров реализовал большинство своей команды. Они играли 5 на 3. Для россиянина этот гол стал вторым в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии после пяти матчей 3-2 в пользу «Торонто».