Овечкину осталась одна шайба до повторения рекорда НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

Форвард забросил 47-ю шайбу в нынешнем сезоне. Россиянину остался один гол до повторения рекорда среди игроков в возрасте 36 лет и старше за один сезон, который был установлен Теему Селянне в сезоне-2006/07 (48).

36-летний Овечкин проводит 17-й сезон в НХЛ. Форвард идет на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги с 777 голами. Впереди него лишь Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).