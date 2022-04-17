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Сегодня, 06:14

Овечкину осталась одна шайба до повторения рекорда НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото AFP

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

Форвард забросил 47-ю шайбу в нынешнем сезоне. Россиянину остался один гол до повторения рекорда среди игроков в возрасте 36 лет и старше за один сезон, который был установлен Теему Селянне в сезоне-2006/07 (48).

36-летний Овечкин проводит 17-й сезон в НХЛ. Форвард идет на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги с 777 голами. Впереди него лишь Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 777-го гола Овечкина. Текущее положение
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
7.04
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18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 - : -
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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