«Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», «Монреаль» встрется с «Вашингтоном» в НХЛ

16 и 17 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой» и другие встречи.

16 апреля, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат

19.30 (мск). «Нэшвилл» — «Чикаго»

19.30. «Бостон» — «Питтсбург»

19.30. «Рейнджерс» — «Детройт»

22.00. «Сент-Луис» — «Миннесота»

23.00. «Эдмонтон» — «Вегас»

17 апреля, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат

02.00. «Баффало» — «Филадельфия»

02.00. «Оттава» — «Торонто»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Виннипег»

02.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

03.00. «Даллас» — «Сан-Хосе»

04.00. «Колорадо» — «Каролина»

05.00. «Калгари» — «Аризона»

05.00. «Сиэтл» — «Нью-Джерси»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Коламбус»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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