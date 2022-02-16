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Сегодня, 08:57

Овечкин вышел на первое место по общему числу голов в большинстве в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место по общему числу голов в большинстве в истории НХЛ.

Сегодня, 16 февраля, 36-летний форвард сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).

Один из голов Овечкин забросил в большинстве. Эта шайба стала для него 304-й в большинстве с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Овечкин обошел Бретта Халла (303 шайбы) и установил новый рекорд лиги.

После игры с «Нэшвиллом» у Овечкина 761 шайба в НХЛ за карьеру. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд по числу голов в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), на третьей строчке — Яромир Ягр (766).

Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу в&nbsp;ворота &laquo;Нэшвилла&raquo;. Овечкин наконец-то забил! Легенда снова в деле — есть голы впервые за три недели

Александр Овечкин
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2 Каролина 46 32 14 67
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4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 46 27 19 60
2 Вегас 48 28 20 59
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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16.02 03:00
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Питтсбург – Филадельфия
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16.02 03:00
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Нэшвилл – Вашингтон
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