Овечкин вышел на первое место по общему числу голов в большинстве в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место по общему числу голов в большинстве в истории НХЛ.

Сегодня, 16 февраля, 36-летний форвард сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).

Один из голов Овечкин забросил в большинстве. Эта шайба стала для него 304-й в большинстве с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Овечкин обошел Бретта Халла (303 шайбы) и установил новый рекорд лиги.

Most career power play goals in NHL history scored by a player between the regular season and playoffs combined:

304- Alex Ovechkin (Thanks to his 1st of 2 in a 4-1 @Capitals win vs the Predators tonight)

303- Brett Hull

291- Dave Andreychuk

274- Teemu Selanne

268- Phil Esposito pic.twitter.com/SY5inrEe8K — StatsCentre (@StatsCentre) February 16, 2022

После игры с «Нэшвиллом» у Овечкина 761 шайба в НХЛ за карьеру. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд по числу голов в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), на третьей строчке — Яромир Ягр (766).