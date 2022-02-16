«Колорадо» потерпел поражение в основное время впервые с 17 декабря
«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.
Для «Эвеланш» это первое поражение в основное время с 17 декабря 2021 года — тогда команда уступила на выезде «Нэшвиллу» (2:5). Всего за это время «Колорадо» потерпел четыре поражения.
Также «Эвеланш» впервые с 27 октября уступили в основное время на своем льду.
«Колорадо» после 47 матчей занимает первое место в Западной конференции, имея в своем активе 72 очка.
The @DallasStars are streak stoppers.— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2022
Dallas became the first team to beat Colorado in regulation since Dec. 16, 2021 and the first team to do so at Ball Arena since Oct. 26, 2021. #NHLStats: https://t.co/sWR4hAcICP https://t.co/nAuaAm3pBv
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
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|24
|47
|6
|Айлендерс
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|Атлантический дивизион
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|П
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|Тампа-Бэй
|49
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|70
|2
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|47
|32
|15
|69
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|46
|27
|19
|60
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|16.02
|03:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|16.02
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.02
|03:00
|
Баффало – Айлендерс
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 6
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1 Б
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|6 : 2
|16.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 4
|16.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|65
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07