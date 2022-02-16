«Колорадо» потерпел поражение в основное время впервые с 17 декабря

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.

Для «Эвеланш» это первое поражение в основное время с 17 декабря 2021 года — тогда команда уступила на выезде «Нэшвиллу» (2:5). Всего за это время «Колорадо» потерпел четыре поражения.

Также «Эвеланш» впервые с 27 октября уступили в основное время на своем льду.

«Колорадо» после 47 матчей занимает первое место в Западной конференции, имея в своем активе 72 очка.