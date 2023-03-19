Овечкин сделал дубль в матче с «Миннесотой»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» — 2:4.
37-летний россиянин реализовал большинство в третьем периоде.
Это 39-я шайба Овечкина в сезоне и 819-я в карьере.
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 819-го гола Овечкина. Текущее положение
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