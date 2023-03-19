Овечкин сделал дубль в матче с «Миннесотой»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» — 2:4.

37-летний россиянин реализовал большинство в третьем периоде.

Это 39-я шайба Овечкина в сезоне и 819-я в карьере.

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 819-го гола Овечкина. Текущее положение