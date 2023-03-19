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Сегодня, 23:08

Кузнецов получил травму в матче с «Миннесотой»

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«Вашингтон» — «Миннесота».

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». В начале третьего периода 30-летний россиянин попал под силовой прием защитника Мэтью Дамбы.

Кузнецов смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение. Судьи встречи не усмотрели нарушения правил в действиях хоккеиста «Дикарей».

За россиянина вступился одноклубник Ти Джей Оши, который подрался с Дамбой. По итогам эпизода «Вашингтон» остался в меньшинстве — Оши и Дамба получили 5-минутные штрафы за драку, но хоккеист «Кэпиталз» был признан ее зачинщиком и получил малый штраф.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Бостон» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 7:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 69 44 25 95
3 Рейнджерс 69 40 29 90
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 69 34 35 78
6 Вашингтон 70 33 37 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 68 21 47 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 70 42 28 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 69 33 36 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Колорадо 68 40 28 86
3 Миннесота 69 39 30 86
4 Виннипег 70 39 31 81
5 Нэшвилл 67 34 33 76
6 Сент-Луис 68 30 38 65
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 69 24 45 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 68 30 38 65
7 Анахайм 69 23 46 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
Результаты / календарь
9.03
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23.03
24.03
19.03 00:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 2
19.03 00:00
Филадельфия – Каролина
 4 : 5 ОТ
19.03 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 5 : 3
19.03 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 Б
19.03 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 6 : 0
19.03 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 2 : 3 Б
19.03 05:00
Калгари – Даллас
 5 : 6 ОТ
19.03 05:30
Сан-Хосе – Айлендерс
1 : 4
19.03 05:30
Аризона – Чикаго
 4 : 2
19.03 20:00
Баффало – Бостон
 0 : 7
19.03 21:00
Миннесота – Вашингтон
 - : -
19.03 23:00
Вегас – Коламбус
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 134
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 104
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 99
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 68 46
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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