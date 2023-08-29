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29 августа, 23:35

Овечкин рассказал, на что тратит деньги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона», обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин рассказал, на что тратит зарплату.

«В 2008 году моя зарплата составила 124 миллиона долларов? Образно говоря только налог составляет 50 процентов. На что трачу? Щас мы строим дом, квартиру купили, машины. Захотели отдохнуть и поехали», — YouTube-канале Gazgolder.

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Источник: https://youtu.be/1os6t_IBDXE?si=Q4OedkVk5nKY_pky
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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