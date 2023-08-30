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Сегодня, 13:32

Овечкин рассказал, что экс-президент США Трамп просил его передать привет Путину

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп просил его передать президенту РФ Владимиру Путину.

На съемках шоу рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, «Вопрос ребром» Овечкину задали вопрос о том, что ему на ухо шепнул Трамп во время встречи в Белом доме после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году.

«Передай привет Владимиру Владимировичу», — сказал Овечкин.

Также в этом шоу россиянин рассказал, что каждый раз, когда возвращается к тренировкам после отпуска, думает: «А зачем мне это надо».

37-летний хоккеист играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Кэпиталз» действует до конца сезона-2025/26.

Главное из выступления Александра Овечкина на шоу Gazgolder.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Путин
Дональд Трамп
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