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Овечкин рассказал, что испытывал проблемы со спиной

17:59
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что по ходу сезона испытывал проблемы со спиной. Прежде игрок рассказал о травме ноги.

«Я не принимал лекарств. Не делал уколов. Чувствовал себя уверенно. Это не сильно мне мешало», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Саманта Пелл.

В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму 124 млн долларов. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом.

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