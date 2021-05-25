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Овечкин — о рекорде Гретцки: «Шансы еще есть»

17:36
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свои шансы обойти легендарного Уэйна Гретцки в списке лучшим снайперов в истории НХЛ.

«Шансы еще есть, надо выходить и делать свое дело. Возможно, у меня получится побить рекорд, возможно, нет. Иду шаг за шагом», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ 35-летний Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика