Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свои шансы обойти легендарного Уэйна Гретцки в списке лучшим снайперов в истории НХЛ.

«Шансы еще есть, надо выходить и делать свое дело. Возможно, у меня получится побить рекорд, возможно, нет. Иду шаг за шагом», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ 35-летний Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).