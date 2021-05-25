Овечкину не потребуется операция из-за травмы ноги

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что доигрывал сезон с травмой ноги. Россиянин отметил, что ему не потребуется операция в межсезонье, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

По окончании нынешнего сезона капитан «Столичных» может стать неограниченно свободным агентом, ведь его 13-летнее соглашение с клубом с общей зарплатой в размере 124 млн долларов, подписанное еще в январе 2008 года, подойдет к концу.

В конце апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он получил повреждение правой ноги, из-за чего преждевременно покинул площадку и затем пропустил четыре игры. Вернувшись на лед в матче с «Рейнджерс», Овечкин сыграл менее минуты и вновь из-за дискомфорта отправился в раздевалку.