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Сегодня, 13:52

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участие в последней тренировке команды, сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Утверждается, что Овечкин, нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон получили отдых после последних матчей.

В текущем сезоне 38-летний россиянин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 58 (26+32) очков. 29 марта «Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 74 35 39 75
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 74 46 28 101
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 73 43 30 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 73 31 42 67
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 71 44 27 92
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 72 30 42 73
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 73 24 49 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
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