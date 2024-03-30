Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участие в последней тренировке команды, сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Утверждается, что Овечкин, нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон получили отдых после последних матчей.

В текущем сезоне 38-летний россиянин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 58 (26+32) очков. 29 марта «Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5).