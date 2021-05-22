Овечкина дважды подряд ударили в спину в матче против «Бостона». Видео
09:49
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил два силовых приема подряд в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:4).
В одной из атак российский форвард собирался нанести бросок, но в него сзади врезался нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. Овечкин попытался подняться, но в этот момент против него силовой прием применил Брэд Маршан.
Ovechkin gets dumped by Pastrnak and Marchand pic.twitter.com/0dd3Ox0LP4— Brady Trettenero (@BradyTrett) May 22, 2021
«Вашингтон» проигрывает в серии с «Бостоном», счет в серии — 1-3. Пятый матч состоится 24 мая, начало — в 2.00 (мск).
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