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Овечкина дважды подряд ударили в спину в матче против «Бостона». Видео

09:49
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил два силовых приема подряд в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:4).

В одной из атак российский форвард собирался нанести бросок, но в него сзади врезался нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. Овечкин попытался подняться, но в этот момент против него силовой прием применил Брэд Маршан.

«Вашингтон» проигрывает в серии с «Бостоном», счет в серии — 1-3. Пятый матч состоится 24 мая, начало — в 2.00 (мск).

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