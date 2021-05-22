Тренер «Каролины»: «У нас были отличные шансы победить «Нэшвилл»
08:40
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (4:5 ОТ, счет в серии 2-1).
«Мы отыгрывались, играли отлично и упорно. «Нэшвилл» — феноменальная команда. Я отдаю должное своим ребятам за то, что они боролись. У нас были отличные шансы победить», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая и начнется в 21:30 мск.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю