Тренер «Каролины»: «У нас были отличные шансы победить «Нэшвилл»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (4:5 ОТ, счет в серии 2-1).

«Мы отыгрывались, играли отлично и упорно. « Нэшвилл» — феноменальная команда. Я отдаю должное своим ребятам за то, что они боролись. У нас были отличные шансы победить», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая и начнется в 21:30 мск.