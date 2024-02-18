Овечкин повторил рекорд результативности «Вашингтона» среди ветеранов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд, сделав голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

У 38-летнего россиянина 10 (6+4) очков в 8 последних встречах.

Овечкин стал вторым хоккеистом в возрасте 38 лет или старше в истории клуба, которому удалось набирать очки в восьми матчах подряд. До него это трижды удавалось Адаму Оутсу, самая длительная серия которого — 11 матчей подряд.