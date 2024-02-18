Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:18

Овечкин повторил рекорд результативности «Вашингтона» среди ветеранов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд, сделав голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

У 38-летнего россиянина 10 (6+4) очков в 8 последних встречах.

Овечкин стал вторым хоккеистом в возрасте 38 лет или старше в истории клуба, которому удалось набирать очки в восьми матчах подряд. До него это трижды удавалось Адаму Оутсу, самая длительная серия которого — 11 матчей подряд.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Трамп раскрыл стоимость сбрасываемых на Йемен бомб США
Экс-генерал ВС Франции назвал чушью заявления о грядущем нападении РФ на ЕС
Сальдо рассказал о переменах во взглядах пленных солдат ВСУ
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин продлил свою результативную серию в НХЛ до восьми матчей
Мэттьюс опережает график Овечкина, а Панарин оформил ассистентский хет-трик
Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет
Овечкин рассказал, для чего он летал в Дубай посреди сезона
Главный тренер «Вашингтона» высказался о голевой серии Овечкина
«Побить любой рекорд Гретцки дорогого стоит». Эксклюзив с Овечкиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэттьюс установил рекорд по хет-трикам за сезон в истории «Торонто»

Хишир забросил второй по скорости гол в истории матчей НХЛ на открытом воздухе
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 53 31 22 67
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 54 22 32 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 00:00
Калгари – Детройт
 0 : 5
18.02 01:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 9
18.02 01:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 2 : 5
18.02 01:00
Миннесота – Баффало
 2 : 3 ОТ
18.02 03:00
Торонто – Анахайм
 9 : 2
18.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
18.02 04:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
18.02 06:00
Ванкувер – Виннипег
 - : -
18.02 06:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
18.02 06:30
Вегас – Каролина
 - : -
18.02 23:00
Айлендерс – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости