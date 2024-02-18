Мэттьюс установил рекорд по хет-трикам за сезон в истории «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

26-летний американец сделал шестой хет-трик в сезоне-2023/24. Форвард установил рекорд «Торонто» по числу хет-триков в одном сезоне.

До Мэттьюса рекорд принадлежал Регу Ноублу, Бэйбу Дайю и Дэррилу Ситтлеру, которые делали по пять хет-триков за один сезон в «Торонто».