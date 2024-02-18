Хишир забросил второй по скорости гол в истории матчей НХЛ на открытом воздухе
Нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» на 32-й секунде встречи.
Игра проходит на стадионе «Метлайф», который является домашней ареной для клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Стадион вмещает 82 500 зрителей.
Гол Хишира стал вторым по скорости за всю историю матчей НХЛ на открытом воздухе. Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Питтсбурга» Колби Армстронгу, которому хватило 21 секунды, чтобы открыть счет в «Зимней классике» против «Баффало» (2:1) 1 января 2008 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|2
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|3
|Торонто
|53
|29
|24
|66
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|54
|24
|30
|52
|7
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
Результаты / календарь
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20.02
21.02
22.02
23.02
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|0 : 5
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 9
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|2 : 5
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|2 : 3 ОТ
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|9 : 2
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|- : -
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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