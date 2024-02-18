Хишир забросил второй по скорости гол в истории матчей НХЛ на открытом воздухе

Нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» на 32-й секунде встречи.

Игра проходит на стадионе «Метлайф», который является домашней ареной для клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Стадион вмещает 82 500 зрителей.

Гол Хишира стал вторым по скорости за всю историю матчей НХЛ на открытом воздухе. Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Питтсбурга» Колби Армстронгу, которому хватило 21 секунды, чтобы открыть счет в «Зимней классике» против «Баффало» (2:1) 1 января 2008 года.