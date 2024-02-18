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Сегодня, 05:29

Хишир забросил второй по скорости гол в истории матчей НХЛ на открытом воздухе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» на 32-й секунде встречи.

Игра проходит на стадионе «Метлайф», который является домашней ареной для клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Стадион вмещает 82 500 зрителей.

Гол Хишира стал вторым по скорости за всю историю матчей НХЛ на открытом воздухе. Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Питтсбурга» Колби Армстронгу, которому хватило 21 секунды, чтобы открыть счет в «Зимней классике» против «Баффало» (2:1) 1 января 2008 года.

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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 53 31 22 67
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 54 22 32 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
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18.02 00:00
Калгари – Детройт
 0 : 5
18.02 01:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 9
18.02 01:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 2 : 5
18.02 01:00
Миннесота – Баффало
 2 : 3 ОТ
18.02 03:00
Торонто – Анахайм
 9 : 2
18.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
18.02 04:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
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Ванкувер – Виннипег
 - : -
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Сан-Хосе – Коламбус
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Вегас – Каролина
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
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Флорида

 55 39
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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Нэшвилл

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