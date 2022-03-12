У Овечкина забрали одну голевую передачу в матче с «Ванкувером», теперь он снова делит 23-е место по очкам в истории НХЛ с Халлом

Овечкин лишился одной голевой передачи и снова делит 23-е место по очкам в истории НХЛ с Халлом

Пресс-служба НХЛ сообщила об изменении в официальном отчете матча «Ванкувер» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).

Лига приняла решение о том, что третья шайба форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова была заброшена без участия его партнеров по команде. Таким образом, Ти Джей Оши и Александр Овечкин лишились своих голевых передач.

В связи с этим теперь на счету Овечкина не 1392 очка, а 1391 (766+625) очко в 1255 матчах в НХЛ. Россиянин вновь делит 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с Бреттом Халлом, который набрал 1391 (894+1963) очко в 1487 матчах.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1391 (766+625) в 1255