У Овечкина забрали одну голевую передачу в матче с «Ванкувером», теперь он снова делит 23-е место по очкам в истории НХЛ с Халлом
Пресс-служба НХЛ сообщила об изменении в официальном отчете матча «Ванкувер» — «Вашингтон» (3:4 ОТ).
Лига приняла решение о том, что третья шайба форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова была заброшена без участия его партнеров по команде. Таким образом, Ти Джей Оши и Александр Овечкин лишились своих голевых передач.
В связи с этим теперь на счету Овечкина не 1392 очка, а 1391 (766+625) очко в 1255 матчах в НХЛ. Россиянин вновь делит 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с Бреттом Халлом, который набрал 1391 (894+1963) очко в 1487 матчах.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...
23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269
23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1391 (766+625) в 1255
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 2 Б
|12.03
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|5 : 2
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Виннипег
|5 : 2
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|12.03
|20:30
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Каролина – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09