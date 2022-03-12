Кузнецов стал первой звездой дня в НХЛ благодаря хет-трику в матче с «Ванкувером»

Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал лучшим игроком дня в НХЛ благодаря хет-трику в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:3 ОТ) россиянин сделал хет-трик. Кузнецов забросил три шайбы в одном матче НХЛ во второй раз в карьере.

Вторая звезда дня — нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли, который сделал дубль в игре с «Виннипегом» (5:2).

Третьей звездой дня стал вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри, отразивший 40 из 42 бросков по своим воротам в матче с «Вегасом» (5:2).